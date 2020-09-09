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Elazığ’dan komandolar Suriye’ye uğurlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma komandolar, bugün dualarla Suriye’ye uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Zeytin dalı Harekatı’na destek vermek için dualarla uğurlandı.Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Erkaya Yırık, 8.

Elazığ’da jandarma komandolar, bugün dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Zeytin dalı Harekatı’na destek vermek için dualarla uğurlandı.Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız ile diğer protokol üyeleri ve komandoların aileleri katıldı.Düzenlenen törenin ardından komandolar aileleri ile vedalaştı.Daha sonra Mehmetçik dualarla yolcu edildi.
Tören sonrası Vali Erkaya Yırık ise Mehmetçiklerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

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