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Elazığ’dan şehitler adına Mali’de su kuyusu açıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Elazığ Şehitleri ve şehit Fatih Özmen adına Mali’de su kuyusu açıldı.Elazığ İHH İnsani Yardım Derneğinin son su kuyusu Mali’de, büyük sevinç gösterileri arasında açıldı.Elazığ Şehitleri ve Fatih Özmen su kuyusu adı verilen kuyunun açılışında bir konuşma yapan yerel partner kuruluşu yetkilisi bütün Elazığ halkına teşekkür etti.

Elazığ Şehitleri ve şehit Fatih Özmen adına Mali’de su kuyusu açıldı.
Elazığ İHH İnsani Yardım Derneğinin son su kuyusu Mali’de, büyük sevinç gösterileri arasında açıldı.Elazığ Şehitleri ve Fatih Özmen su kuyusu adı verilen kuyunun açılışında bir konuşma yapan yerel partner kuruluşu yetkilisi bütün Elazığ halkına teşekkür etti. Elazığ İHH’nın girişimleriyle Afrika kıtası, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Afganistan ve Arakan olmak üzere açılan su kuyusu sayısının 30’u bulduğu bildirildi.
Yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren derneğin Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “İHH olarak kurulduğumuz günden buyana hiçbir ırk, din, dil, mezhep ayrımı yapmadan gerek ülkemizde gerek yurt dışında yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Sadece yardım çalışmalarıyla kalmamakta sosyal ihtiyaçları da gidermeye çalışmaktayız. Bu kapsamda başta Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanında içme suyuna ihtiyaç duyan mazlum coğrafyalarda su kuyuları açmaktayız. Hayırseverlerin katkılarıyla şu ana kadar açtığımız kuyu sayısı 30 olmuştur. Son kuyumuz ise Afrika’nın Mali ülkesinde açılmıştır. Bütün hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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