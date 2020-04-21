Elazığ’ın içme suyu projesinde ana isale hattında son 700 metre

Elazığ’ın içme suyunun karşılanması için tamamlanan Hamzabey Barajı’nda çekilen ana isale hattında son 700 metre kaldığı bildirildi. 700 metrelik kısmın 20 gün içinde tamamlanmasının planlandığı, arıtma tesisinin ise Haziran ayı içinde hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.

Elazığ’ın uzun süreli içme suyu problemini ortadan kaldırmak için planlanarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından önceki yıl yapılan ve su tutma işlemi gerçekleştirilen Hamzabey Barajı’nda ishale hattı çalışmaları devam ediyor. 81,5 kilometresi ana ishale, 61,5 kilometresi ise şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi bağlantı hattı olan toplam 143 kilometrelik ishale hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ana ishale hattında son 700 metre kaldığı ve 20 gün içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

20 gün sonra isale hattı arıtma tesisine bağlanacak

DSİ’den yapılan açıklamada," Ana isale hattı kapsamında, Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Sanat yapıları kapsamında 87 adet tahliye, 83 vantuz, 15 adet hat vanası, 1 adet branşman (Palu - Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez,15 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır.Düktil borularda ise bu iş uhdesindeki miktarlar tedarik edilerek montajları yapılmıştır. Karayolu ve demiryolu geçişlerinde bulunan 592 metre yatay delgi imalatları ile boru montajları tamamlanmıştır. Ana isale hattının 80,8 km si tamamlanmış kalan 700 metrelik kısım Şeker Fabrikası arazisinde geçtiğinden ve söz konusu arazi üzerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi talebi olması ve Özelleştirme idaresi ile Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve prosedürlerden dolayı imalatlarda 4-5 aylık gecikmeler yaşanmıştır. 15.04.2020 tarihi itibariyle kurumlar arası mutabakatlar sağlanmış ve 700 metrelik kısımda çalışmalar başlatılmıştır. Böylelikle ham su isale hattının 20 gün içerisinde tamamlanarak arıtma tesisine bağlanması sağlanacaktır"denildi.