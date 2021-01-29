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Elazığ’ın ilçelerinde kar etkili oldu, 20 köy yolu kapandı

29.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Elazığ’ın ilçelerinde kar etkili oldu, 20 köy yolu kapandı

Elazığ’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şuana kadar 20 köy yolu ulaşıma kapandı.Meteoroloji 13.

Elazığ’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şuana kadar 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, dün Elazığ için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı, uyarının ardından gece ve sabaha karşı yüksek rakımlı ilçelerde etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkili olmasıyla ilçelerden Alacakaya’da 10, Kovancılar ile Sivrice’de ise 5’er olmak üzere toplamda 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladığı bildirildi.
Öteyandan, meteoroloji yağışların bugün bölge genelinde devam edeceği bildirildi.

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