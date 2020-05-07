Elazığ'ın kanyonları baharın renkleriyle büyülüyor

Yer altı sularının meydana getirdiği akarsuyun 4,5 kilometrelik Saklıkapı kanyonundan geçerek Keban Baraj Gölü'ne dökülmesi ile oluşan yürüyüş parkuru, AA ekibince görüntülendi.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen kanyonlar, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile ilgi gören Elazığ'ın turizm potansiyelini artırdı.

Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı kanyonu ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonu, karstik oluşumları, mağaraları, kuş popülasyonu, kendine has flora ve faunasıyla hayranlık uyandırıyor.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da coğrafi olarak geçen yıl keşfedilen ve 45 milyon yıllık olduğu ifade edilen doğa harikası Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, ilkbaharın renkleriyle güzel manzaralar oluşturuyor.

- "Turizm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım öncülüğünde ilde turizme yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Coğrafi anlamda geçen yıl keşfedilen, 45 milyon yıllık Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının il ve ilçenin turizmine büyük zenginlik kattığını ifade eden Murat, "Şu an ülke olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor ancak biz ilçemizle alakalı turizm çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

İlçedeki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları ile Mar Ahron Manastırı, Tomisa Kalesi, Körpınar Höyüğü, köprüler, karstik mağaralar, tarihi yerleşim alanları, kayısı bahçeleri ve 118 kilometrelik Karakaya Baraj Gölü sahilinin görülmeye değer olduğuna işaret eden Murat, tüm bu güzelliklerin salgının sona ermesiyle gezilebileceğini aktardı.

Murat, Saklıkapı'dan akan suyun yürüyüş yapacaklara eşsiz bir deneyim sunacağını dile getirdi.

Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği, 200 metreye varan yüksekliği ile 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı kanyonunun ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunduğunu aktaran Murat, şunları kaydetti: