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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Covid-19 vakası 16’ya yükseldi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16’ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16’ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor. Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.
Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.

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