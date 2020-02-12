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Elazığlı 15 ailenin daha yüzü güldü

AYDIN HABERLERİ  | 12.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gönderildi. Yardım malzemelerine kavuşan depremzedeler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi gitti. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın’ın deprem bölgesinde yaptığı temaslar sırasında tespit ettiği 15 aileye ulaştırılan yardım paketlerinin içerisinde kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Daha önce Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde 2 bin 553 vatandaştan toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Elazığ Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi’nde bulunan depremzedelere iletilmişti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, deprem bölgesinde bulunan 15 aileye daha yardım göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Deprem bölgesiyle temaslarımız sürüyor. Bu kapsamda 15 aileye daha yardım gönderdik. İlerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde yeniden seferber olmaya hazırız. Kampanyamıza destek sunan tüm Kuşadalılara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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