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Elazığlı iş adamı, devlet desteğiyle kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

28.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık kaz yavrusu üretimini 1500'den 150 bine çıkaran çiftlik sahibi Edip Yıldırım: - "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak" - "Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/AYDIN ARIK - Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı.

Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı. Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.

Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.

Çiftliklerde 5 aylık bakım ve beslemenin ardından kesime getirilen kazlar, belirlenen birim fiyattan geri alınıyor. Kurulan modern kesimhanede yapılan kesimin ardından etler paketlenip yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

- "Sözleşmeli çiftçilik modelini Türkiye'ye kazandıracağız"

Yıldırım, AA muhabirine, inşaat sektöründe kazandığı tecrübe ve birikimleriyle Almanya’da kendi işini kurmayı planlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine memleketinde yatırım yaptığını söyledi.

Fizibilite çalışmasının ardından 2016'da köyünde temelini attığı çiftlikte bir yıl sonra üretime başladıklarını belirten Yıldırım, 4 senede üretimlerini 100 kat artırdıklarını bildirdi. Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak." dedi.

Yıldırım, üretim kapasitelerinin artmasıyla sözleşmeli üretim modelini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yetiştiricilik yapmak isteyen birçok girişimciden kaz yavrusu talebi aldıklarını ancak daha çok sulak ve yeşil alanı bol çiftlikleri tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'den yavru kaz istiyorlar, özellikle yeşil alanı bol Karadeniz Bölgesi'nden çok talep var. Samsun Terme'den, Amasya Suluova'dan Rize ve Edirne'ye kadar yeşil alanı olan çiftçilerimiz bizimle sözleşmeli yetiştiricilik yapmak istiyor. Biz de her yıl kapasitemizi daha da yükselterek bunlara cevap vermek istiyoruz. Sözleşmeli çiftçilik modelini geliştiriyoruz. Bunu Türkiye'ye kazandıracağız, kararlıyız. Kaz yetiştiriciliğini bir sektör haline getireceğiz"

- Yurt dışına ihracat hedefleniyor

Son yıllarda müşterilerine farklı lezzet sunmak isteyen büyük şehirlerdeki restoran sahiplerinden de kaz eti talebi aldıklarını bildiren Yıldırım, bunları karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Yıldırım, "Küçük bir işletme olarak girdiğimiz sektörde bugün Türkiye'nin en büyük entegre yavru kaz üretim çiftliğini kurduk." ifadesini kullandı.

Ürettikleri kaz etini ihraç etmek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda bir döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız. Sözleşmeli çiftçilerimizle ileriki aşamada 1 milyon ve üstü üreteceğiz inşallah. Türkiye'de yetişen kaliteli kaz etini Avrupalılara da yedireceğiz." dedi.

Üretimde Almanya'dan getirdikleri Mast cinsi kazları kullandıklarını anlatan Yıldırım, bunların et ve yumurta veriminin oldukça yüksek olduğuna işaret etti. Yıldırım, yumurta ve et veriminde Almanya standartlarını yakaladıklarını söyledi.

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