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Elazığlı iş adamı Soylu’dan 12 derslikli okul

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Elazığlı iş adamı Burak Soylu tarafından yapılacak olan 12 derslikli okul için protokol imzalandı.24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde bir çok yapının içerisinde bazı okullarda ağır hasar görmüştü.

Elazığlı iş adamı Soylu’dan 12 derslikli okul

Elazığlı iş adamı Burak Soylu tarafından yapılacak olan 12 derslikli okul için protokol imzalandı.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde bir çok yapının içerisinde bazı okullarda ağır hasar görmüştü. Bir taraftan öğrencilerin başka okullara nakil edilmesiyle kısa süreli çözüm üretildi, diğer taraftan ise hayır sever iş adamlarından destek istendi. Bir çok hayır sever iş adamı okul yapma sözü verdi. İş adamlarından Burak Soylu’da 12 derslikli Anaokulu yaptırmak için harekete geçti. Bugün iş adamı Soylu, yapacağı 12 derslikli ana okulun protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile imzaladı.

Elazığlı iş adamı Soylu’dan 12 derslikli okul

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