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Elbeyli’de bir köy karantinaya alındı

KİLİS HABERLERİ  | 11.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kilis’i Elbeyli ilçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçeye bağlı Sermincik köyünde yaşayanlarda Covid 19 çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.Kaymakam Duman, Selmincik Köyünde bazı vatandaşlar da Covid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle karantina uygulanmasına karar verdiklerini ifade ederek, “Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilçemiz Selmincik köyünde bugünden başlayarak, 25.

Elbeyli’de bir köy karantinaya alındı

Kilis’i Elbeyli ilçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçeye bağlı Sermincik köyünde yaşayanlarda Covid 19 çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanacağını söyledi.
Kaymakam Duman, Selmincik Köyünde bazı vatandaşlar da Covid-19 testinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle karantina uygulanmasına karar verdiklerini ifade ederek, “Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilçemiz Selmincik köyünde bugünden başlayarak, 25. Temmuz 2020 saat 00:00’a kadar 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçları Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizce karşılanacaktır” dedi.

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Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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