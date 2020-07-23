YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Basının hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır.

Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Basının hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.