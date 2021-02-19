YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Elbistan Belediyesi girişimci kadınların yoluna ışık tutacak

Elbistan Belediyesi girişimci kadınların yoluna ışık tutacak

19.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elbistan Belediyesi girişimci kadınların yoluna ışık tutacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim yapmak isteyen kadınların emek gücü, Elbistan Belediyesi’nin verdiği alım garantisi ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi’nin finansman desteği ile kazanç kapısına dönüşecek.Elbistan Belediyesi, Tanzim Satış Ofisi ile başlattığı üreten kadınlara destek projesinin kapsamını genişletmek ve kadınların üretim gücünü genele yaymak adına önemli bir çalışmaya imza attı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim yapmak isteyen kadınların emek gücü, Elbistan Belediyesi’nin verdiği alım garantisi ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi’nin finansman desteği ile kazanç kapısına dönüşecek.
Elbistan Belediyesi, Tanzim Satış Ofisi ile başlattığı üreten kadınlara destek projesinin kapsamını genişletmek ve kadınların üretim gücünü genele yaymak adına önemli bir çalışmaya imza attı. Elişi, giyim, kuru gıda, tarhana, pekmez, salça, erişte gibi bölgeye özgü doğal gıda ürünleri üretmek isteyen kadınların, pazar ve finansman sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Elbistan Belediyesi ile Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi arasında protokol imzalandı. Mükrime Hatun Kültürevi’ndeki imza törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk ve mikrokredi imkanından yararlanan kadınlar katıldı.
Organizede değerlendirme yapan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk, girişimci kadınlara bu imkanı sunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.
Öztürk, “Biz, sizlerle yıllardır çok büyük başarılara imza attık. Zor ve imkansız denilen işleri nasıl başardığınızı gördük. Bizlerin desteği ve sizlerin inancı ile geldiğimiz bu günde yine farklı bir projeyle yanınızda olacağız. En büyük destekçimiz Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz. Bu projede maddi ve manevi desteğimiz yanınızda olacak. İnşallah yeni ve güzel başarılara imza atacağız” dedi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kendine güvenen ve üretim zincirinde yer almak isteyen kadınların her zaman yanlarında olduklarına işaret etti.
‘Elbistan’dan bir başarı hikayesi yazmayı başaracağız’ diyerek kadınların yerel kalkınmadaki lokomotif gücüne işaret eden Başkan Gürbüz, projenin hedefini ise ‘Elbistan’ markasına ulaşmak olarak nitelendirdi.
Bu hedef doğrultusunda ilk somut adımı, Tanzim Satış Ofisi kurarak attıklarına değinen Başkan Gürbüz, imzalanan protokolle de girişimci kadınlara yeni bir yol açtıklarının altını çizdi.
Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:
“Tanzim Satış Ofisimizi açtık. Beklentinin ötesinde bir taleple karşılaştık. İlk ihracatımızı da İngiltere’ye yaptık. Her kentin bir başarı hikayesi olması gerekiyor. Elbistan’ımızın da üretim gücü ve potansiyeli çok büyük. Bu gücü, hanım kardeşlerimizin iş ve üretim kapasitesinden faydalanarak harekete geçirebiliriz. Ev ekonomisinin direği olan hanım kardeşlerimizi daha profesyonelleştirme amacındayız. Hanım kardeşlerimiz imzaladığımız bu protokolle ihtiyaç duyduğu finansmanı, can suyunu mikrokrediden temin edecek, ürettiği ürüne de belediye olarak biz alım garantisi vereceğiz. Satın aldığımız ürünleri, öncelikle Tanzim Satış Ofisimizde daha sonra da kurulacak mikrokrediye vereceğimiz satış noktasında satacağız. Elbistanlı hanımların ürettiği ürünler, ilerleyen günlerde Avrupa’da bir marketin rafında yer alacak.”
Başkan Gürbüz, “Biz burada bir güç birliği yapmış olacağız. Başarı için çalışan ve kurduğu hayalini gerçekleştirmek isteyenlere yol göstereceğiz. Kadınlarımızın üretim potansiyeli, Elbistan’ın maden ve tarım potansiyeli kadar önemli. İnsan gücü ve emek çok daha anlamlı. Bizim hedeflerimiz ulaşılabilir nitelikte. Başarı hikayesi yazmış markalar da yola bu şekilde başladı. Biz de başlangıcı yaparak hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Biz, sizlerdeki azim, başarma isteği ve cevheri harekete geçirmiş olacağız. Ben sizin azminize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Girişimci kadınlar da Elbistan Belediyesi’nin sunacağı alım garantisi ile en büyük endişeleri olan pazarlama sorununu ortadan kalkacağını ifade ettiler.
Bu protokolün üretim noktasında motivasyonlarını katbekat arttıracağını vurgulayan girişimci kadınlar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Elbistan Şubesi’ne teşekkür ettiler.

Elbistan Belediyesi girişimci kadınların yoluna ışık tutacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:51
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Deva Eczanesi
Dulkadiroglu
Şenel Eczanesi
Dulkadiroglu
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Çare Eczanesi
Onikisubat
İrşad Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Tarihi konak "Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi" oldu

Tarihi konak "Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi" oldu

Kahramanmaraş’ta çevre temizliği

Kahramanmaraş’ta çevre temizliği

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yolda kalan meyve sebze yüklü kamyoneti iş makinesiyle götürdüler

Yolda kalan meyve sebze yüklü kamyoneti iş makinesiyle götürdüler

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Başkan Gürbüz’den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu

Başkan Gürbüz’den kendisini tehdit eden İYİ Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.