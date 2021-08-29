YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

29.08.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Elbistan Off-Road Şenlikleri, Kahramanmaraş'ta parkur yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye'nin 30 ilinden 50 araçla kente gelen 200 sporcu, Kalealtı Mahallesi Ekinözü yol ayrımında hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, S-1 klasmanında İskenderun Off-Road Kulübü'nden Murat Sever, S-2 klasmanında Niğde Off-Road Kulübü'nden Bülent Özer, S-3 klasmanında Beyşehir Off-Road Kulübü'nden Caner Bal ve S-4 klasmanında da Tokat Safari Kulübü'nden Mustafa Asker birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından verildi.

Gürbüz, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanat faaliyetlerinde önemli bir konuma gelmeye başladığını belirtti.

Şenliğe katılan sporculara teşekkür eden Gürbüz, "Bugün ev sahipliğini yaptığımız off-road şenliklerinde çok sayıda sporcumuzu ağırladık. Çocuklarımız, gençlerimiz hatta ileri yaştaki sporseverlerimiz, heyecanla yarışları takip etti. Kentimiz güzel bir adrenalin yaşadı. Bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik takvimlerini bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz." diye konuştu.

S-1 klasmanında birinci olan Murat Sever, başarılı bir yarışın ardından dereceye girmenin kendisini sevindirdiğini belirtti.

Tören, kent protokolü ve yarışmacıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüKahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
05:55
Öğle
12:38
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Özdemir Eczanesi
Dulkadiroglu
Karamanlı Eczanesi
Onikisubat
Limon Eczanesi
Onikisubat
Murat Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Atlas Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.