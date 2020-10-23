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Elbistan’a Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 5 bin kişinin istihdam edileceği Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Valilik ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulacak Besi Organize Sanayi Bölgesi 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 5 bin kişinin istihdam edileceği Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Valilik ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulacak Besi Organize Sanayi Bölgesi 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. OSB içerisinde 300 işletme faaliyet gösterecek. 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan bölgede, yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbaha ve deri işleme tesisleri de bulunacak.
Besi OSB çalışmalarının Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimiz için kalkınma projeleri hazırladığımızı ve bu projelerin üzerinde titizlikle çalıştığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da Besi İhtisas OSB çalışmaları yaptığımızı daha önce de kamuoyuna açıklamıştık. ÇED sürecini tamamlamıştık. Hamdolsun planladığımız bölge için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onay aldık. Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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