Elbistan’a dünyanın en büyük biyolojik havuzu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, dünyanın en büyük biyolojik havuzuna dönüştürülen Kaynarca göleti ve çevresi için konsept rekreasyon projesi hazırlandı.

Elbistan Belediyesi’nin Kaynarca’daki rekreasyon projesi, görücüye çıktı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan konseptte, insanı, suyu ve yeşili merkez alan ince detaylar göze çarpıyor. Elbistan’daki şehir yaşantısını suya dokunma üzerine kurgulayarak farklı bir boyut getiren projede, yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve sosyal donatılarla yeni bir açık hava yaşam konsepti kazanmış olacak.

Kentin çehresini, estetik bir dokunuşla bütünleştirerek değiştirmek için Elbistan Belediyesi’nin başlattığı Kaynarca Rekreasyon Projesi’nin detayları göz doldurdu. ‘Suya dokunan şehir’ konseptinin kendini gösterdiği projenin en can alıcı noktası Kaynarca’yı dünyanın en büyük biyolojik havuzu yapmak oldu. Dünyanın en büyük biyolojik havuzunun oluşturulduğu projede, Ceyhan Nehri’nin soğuk sularında ‘çimmek’ isteyenler de düşünüldü. Masmavi tablonun en özel ayrıntıları da göl alanındaki adalar oldu. Gündüz güneşin, gece de rengarenk ışıkların süslediği göl alanında yakamozların oluşturduğu görsel şölen şehrin havasına ayrı bir tat kattı.

Göl alanıyla birlikte nehrin her iki yakasında da şehre doğru devam edecek ve adalar bölgesi ile birleşecek projede, kesintisiz şekilde yaklaşık 5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yer alacak. Nehrin her iki yakası, ağaç koridorları ile kaplanacak. Kiraz çiçeklerinin kokusunu akciğerlerine çekerek bu yürüyüş yapma ya da bisiklet sürme hazzını yaşayacak olan Elbistanlılar, sosyal donatı alanlarında da Ceyhan Nehri’nin sesini dinleyerek huzur bulacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Elbistan’da, kentle özdeşleşmiş, şehrin kalbinin attığı bir yaşamın kapı açılmış olacak.