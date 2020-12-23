YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:45 | Son Güncelleme

Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırım ve teşviklerle bölgedeki pancar üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fabrikaya son 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira tutarında yatırım yaparak 3 bin 800 ton olan üretim kapasitesini 4 bin 800 tona çıkardıklarını belirten Mutlu, Elbistan-Afşin bölgesinin şeker pancarı kalitesinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının her yıl biraz daha fazla üretim yapılması olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle dedi:

"Bu yıl 365 bin ton pancar işleyerek 50 bin ton toz şeker ürettik. Bunun yanı sıra 15 bin ton melas üretimi, 100 bin ton da küspe üretimi gerçekleştirdik. Çiftçilerimize maus makinası getirerek takribi 110 bin ton pancarı tarladan alıp fabrikaya gönderdik. Bunun yanı sıra söküm makinamız devreye girdi. 5 bin dönüm arazideki çiftçilerin pancarı sökülerek fabrikaya teslim edildi. Bölgemizde azalan pancar üretimini bu kolaylıklarla artırmış bulunmaktayız."

Mutlu, ürettikleri şekeri Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarladıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Bolat Eczanesi
Onikisubat
Doğan Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.