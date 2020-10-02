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Elbistan’da Covid-19 denetiminde 37 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 02.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde maske takma kuralına uymayan ve karantinayı ihlal ederek sokağa çıkan toplam 37 kişiye 44 bin 550 TL idari para cezası kesildi.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim ekiplerince ilçede korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Elbistan’da Covid-19 denetiminde 37 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde maske takma kuralına uymayan ve karantinayı ihlal ederek sokağa çıkan toplam 37 kişiye 44 bin 550 TL idari para cezası kesildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim ekiplerince ilçede korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde maske takmayan ya da maskesini çenesinde ve kolunda tutan toplam 32 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplam 28 bin 800 TL idari para cezası kesildi. İzolasyonda kalmaları şartıyla evlerinde tedavi gören pozitif vakalar ve temaslı kişilere yönelik de denetimler yapıldı. Denetimlerde evden çıkmaması gereken 5 şahsın değişik bahanelerle ikametlerinden ayrıldıkları tespit edildi. 5 kişi, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki Avşar Yurdu’na gönderildi. Bu 5 şahsa ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

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