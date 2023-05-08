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Elbistan’da kırsal mahallelere katlanabilir konteynerler kuruluyor

08.05.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde evleri yıkılan vatandaşların barınması amacıyla katlanabilir konteynerler kurulduğu bildirildi.

Elbistan’da kırsal mahallelere katlanabilir konteynerler kuruluyor

Yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan’da da kalıcı konutlar inşa edilene kadar afetzedelerin barınması için ilçe merkezinde konteyner kentler kuruldu. Yaraların sarılması için hem kalıcı konutlar hem de köy evlerinin inşası hızlı bir şekilde sürerken diğer yandan da kırsal mahallelerdeki barınma ihtiyaçları gideriliyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde Çin’den gelen katlanabilir konteynerlerin kurulumu yapılıyor. Taşıma ve kurulumu daha hızlı olan katlanabilir konteynerlerin en son yerleştirilmeye başlandığı adres İğde Mahallesi oldu. Toplam 160 evin ağır hasar gördüğü mahallede 48 afetzede vatandaş konteyner talebinde bulundu. Katlanabilir konteynerler, tırlarla mahalleye getiriliyor. Vinç yardımıyla zemine indirilerek kurulumu, Elbistan Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tamamlanıyor.

Konteynerlerinde yaşama başlayacak olan mahalle sakinleri ise, “Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz ve milletimiz el ele, omuz omuza burada çalışıyor. İnşallah en kısa sürede konteynerlerimize taşınacağız” dedi.

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