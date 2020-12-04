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Elbistan’da kış lastiği denetimi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimleri başladı.Türkiye genelinde 01 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu başladı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimleri başladı.
Türkiye genelinde 01 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Kış lastiği takma zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Trafik polisleri, Elbistan-Göksun karayolunda denetimlerde bulundu. Trafik polisleri, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır ve kamyonlar durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Trafik polisleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.
Yetkililer tarafından bölgede kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının bu yıl 776 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı.

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