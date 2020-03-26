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Elbistan’da koronavirüsle mücadelede bir ilk

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koronavirüs salgınına karşı halktaki bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak ve genelde alınan tedbirleri yerele en iyi şekilde yayabilmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak ‘Sağlık Birimi’ kuruldu.Elbistan Belediyesi, Çin’den yayılarak tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sahaya daha etkin yansıtılması için bir ilke imza atarak ‘Sağlık Birimi’ oluşturdu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koronavirüs salgınına karşı halktaki bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak ve genelde alınan tedbirleri yerele en iyi şekilde yayabilmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak ‘Sağlık Birimi’ kuruldu.
Elbistan Belediyesi, Çin’den yayılarak tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sahaya daha etkin yansıtılması için bir ilke imza atarak ‘Sağlık Birimi’ oluşturdu. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli halk sağlığı uzmanı Dr. Yusuf Kenan Boyraz’ın yöneticiliğine getirildiği Sağlık Birimi, bir hemşire, bir koordinatör ve 2 de üyeden oluşuyor. Elbistan Belediyesi Sağlık Birimi, ilçede yaşayan vatandaşlar arasında koronavirüsle ilgili çalışmalarda koordinasyonun sağlanmasında birinci basamak olarak görev yapacak. Risk düzeylerini dikkate alarak çalışmalarına yön veren Sağlık Birimi, 2 önemli hususu odağa alarak çalışacak. Sağlık Birimi, vatandaşlarda koronavirüse karşı hem eğitici hem de bilgilendirici çalışmalarının yanı sıra genelde alınan tedbirlerin de istisnasız olarak uygulanmasında etkin rol üstlenecek.
Elbistan Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Kenan Boyraz, koronavirüsten korunmanın en etkin yolunun alınan tedbirlere harfiyen uyulmasından geçtiğini söyledi. Bu noktada, vatandaşlara virüsle mücadelede doğru bilgi akışı sağlanmasının da önemine dikkati çeken Boyraz, “Biz de bu noktada devreye girerek halkımızdaki farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak istiyoruz” diye konuştu.
İnsan sağlığı odaklı korunma modeli doğrultusunda çalışmalara başlayan Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Kenan Boyraz, “Devletimizin koronavirüse karşı aldığı tedbirlerle eşgüdümlü olarak halkımıza bu mücadelede yol göstereceğiz” dedi.

Boyraz, şunları söyledi:
“Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılarak pandemi olarak ilan edilen ve maalesef ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs tedbirleri, ilçemizde de aralıksız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmanın birinci önceliğinde ise hijyen kurallarına uymak ve devletimizin ilgili birimlerince alınan kurallara ‘amasız’ bir şekilde uymak gerekiyor. Birimimizin kurulmasında da asıl amaç, bu tedbirlerin yüzde 100 olarak alınmasına katkı sunmak. Biz, alınan tedbirler ve nedenleri konusunda 7’den 70’e tüm halkımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bunun için eğitici videolar çekerek işe başladık. Bu ve benzeri bilgilendirici çalışmalarla halkın koronavirüsle mücadelesinde hızlı ve etkin bir mücadele ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.”
Sağlık Birimi olarak, halkın yoğunlukta bulunduğu market, semt pazarları ve işyerlerine de ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Boyraz, “İlçe genelinde insanların yoğun olarak kullandığı marketlerde ve işyerleri ile semt pazarlarında bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Ziyaret ettiğimiz işyerlerinde çalışan personellere, meyve-sebze reyonlarından yapılacak alışverişlerde dikkat etmeleri gereken hususlar, pos cihazları ve ödeme noktalarında uyulması gereken hijyen kurallarını anlatıyoruz. Yine, alışverişe gelen vatandaşlarımıza da aralarında korumaları gereken mesafelerin önemini bir kez daha yinelemiş oluyoruz.”
Elbistan Belediyesi Sağlık Birimi’nin, ilçedeki dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmalarının yönlendirilmesinde de aktif görev yapacağını bildiren halk sağlığı uzmanı Dr. Yusuf Kenan Boyraz, “Bir diğer görevimiz de ilaçlama çalışmalarına yön vermek olacak. Hastalığın seyrine karşı yeni ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını koordine edeceğiz. İmkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak halkımızın sağlığını korumaya özen göstereceğiz. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu uygulama ile korona virüs ile mücadelede önemli bir yol kat edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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