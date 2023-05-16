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Elbistan’da tarım işçilerinin günlük ücretleri 330 TL olarak belirlendi

16.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerinin 2023 yılı için tam gün çalışma ücreti 330 lira olarak belirlendi.

Elbistan’da tarım işçilerinin günlük ücretleri 330 TL olarak belirlendi

Elbistan’da tarlalardaki çapa işlemleri tarım işçilerinin çalışmasıyla devam ediyor. Bu çerçevede tarla işçilerinin yevmiyeleri, Elbistan Ziraat Odası’nda yapılan toplantı ile belirlendi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki toplantıya, işçi temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Toplantı sonucunda tarım işçilerinin tam gün çalışma ücreti, çavuşluk dahil 330 TL olarak tespit edildi.

Tarım işçilerinin günlük ücretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Çiftçilerimiz, şuanda ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştirmek için canla ve başla çalışıyor. Yaz ekini dediğimiz ürünlerimizin çapa zamanı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlada çalışan işçilerin yevmiyelerini belirledik. Tarım işçilerinin 2023 yılı için günlük çalışma ücreti 330 TL olmuştur. Bu rakama elçinin alacağı ücret de dahildir” dedi.

Başkan Bulut, “Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, ortalama 20 işçinin başında bir çavuşun (elçinin) bulunması gerekmektedir. 16 yaşından küçük işçinin çalıştırılması yasaktır. Çavuşun yevmiyesi işveren tarafından ödenir. Yatılı gelen işçi için getirme işverene, gidiş işçiye aittir. Her gün gidiş, geliş yapan işçiler için işverenle işçiler kendileri anlaşacaktır. İşçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon ve kamyonetle işçi taşınamaz. Günlük gidiş-geliş için araç bedelinde 700 TL işveren tarafından karşılanır. İşçilerin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacaktır. İşçi 8 saatten fazla çalıştırıldığı takdirde, her saat için ayrıca 60 lira ücret ödenmesi gerekir. Çiftçimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

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