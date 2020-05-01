Elbistanlılar, sahura mehter marşı ile kalkıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde vatandaşlar, Elbistan Belediyesi zabıta ekiplerinin araçlarının megafonlarından çaldıkları mehter marşı ile sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırıyor.

Elbistan Belediyesi, bu yıl korona virüsle mücadelenin gölgesinde geçirdiğimiz on bir ayın sultanı Ramazan’ın asırlardır süren 2 önemli geleneğini yaşatıyor. İlçe halkı, Ramazan ayında iftar vakti yaklaştığında bir kulağı ezanda diğeri ise iftar topunun sesini bekliyor. Her ne kadar korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl biraz buruk geçse de Ramazan ayında vatandaşlara moral vermek isteyen Elbistan Belediyesi, sahur için de özel bir çalışmaya imza attı. Sahurda ramazan davulcularının yerini, zabıta ekiplerinin araçları aldı. İlçedeki birçok mahallede sokak sokak gezen zabıta ekipleri, araçların ses sisteminden de mehter marşı çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Mehter marşını duyan vatandaşlar ise, ilk başta şaşırsa da camlara ve balkonlara çıkarak marşı dinliyor.

Elbistan Belediyesi’ne bu özel çalışmadan dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise, sahura, milli duygularımızı kabartan mehter marşı ile uyandırılmanın güzel bir uygulama olduğunu dile getirdiler.

Ramazan davulcularının, korona virüs salgını nedeniyle bu sene sokaklarda olmadığını kaydeden vatandaşlar, “Salgın nedeniyle bu Ramazan ayında birçok şey farklı zaten. Birçok Ramazan alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ramazan davulu yerine de mehter marşı geldi. Mehter marşı da güzel” şeklinde konuştular.



