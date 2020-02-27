YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Eldivan ilçesinden anlamlı yardım kampanyası

Eldivan ilçesinden anlamlı yardım kampanyası

ÇANKIRI HABERLERİ  | 27.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde öğrenciler deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli yardımlarda bulundular.Eldivan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ’çocuklar üşümesin’ sloganıyla Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde öğrenciler deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli yardımlarda bulundular.
Eldivan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ’çocuklar üşümesin’ sloganıyla Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı. İlçede bulunan Eldivan Çok Programlı Anadolu Lise öğrencileri ailelerine atkı, bere, eldiven ördürerek kampanyaya destek verdi. Ayrıca kampanyaya ilçe esnafları ve hayırseverler tarafından da ısınma, barınma, giyim, kırtasiye malzemeleri noktasında yardımlar yapıldı. Yapılan kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Eldivan Kaymakamı Emre Oğuztürk, "Devletimizin ilgili kurumları tarafından afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları ivedilikle karşılandı. Başlatılan projenin bir yardım kampanyasından çok sosyal sorumluluk kampanyasına dönüştü. Kamusal farkındalığı artırma amacı gütmekte. Son dönemde birçok afet yaşayan toplumumuzun birlik ve beraberlik duygusuna her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ülkemizde inşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz. Kampanyaya destek veren başta ilçemiz öğrencileri olmak üzere, tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Çankırı Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
13:03
İkindi
16:08
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Çankırı Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Hikmet Eczanesi
Merkez
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Karaağaç Eczanesi
Kursunlu
Şifa Eczanesi
Kizilirmak
Şifa Eczanesi
Orta
Deniz Eczanesi
Sabanozu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaran Müzikleri Albüm Yapılıyor

Yaran Müzikleri Albüm Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.