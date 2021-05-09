YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Eldivan'da baharın gelmesiyle beyaz gelinliğini giyen kiraz bahçeleri göz alıcı güzellikler sunuyor

Eldivan'da baharın gelmesiyle beyaz gelinliğini giyen kiraz bahçeleri göz alıcı güzellikler sunuyor

09.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar: - "İlçemiz en güzel günlerini yaşıyor. Ağaçlarımız sanki gelinlik giymiş gibi çiçeklerle donatılı" - Doğa fotoğrafçısı Emre Gümüş: - "Doğanın güzelliklerini fotoğraflayarak insanlara tabiatın, doğanın ne kadar güzel olduğunu göstermek de bize ayrı bir mutluluk veriyor"

1/

Adı türkülere konu olan Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki kiraz bahçeleri, ilkbaharda açan çiçekleriyle görenleri hayran bırakan güzellikler sunuyor.

"Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan, lezzetiyle farklı bir tadı bulunan Eldivan'daki kiraz bahçeleri, açan beyaz çiçekleriyle güzelliklerine güzellik kattı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine, 20 bin kiraz ağacının, ilçelerini güzelleştirdiğini söyledi.

Havaların soğuk olması nedeniyle kirazın geç çiçek açtığını, bu yüzden de meyve tutumunun çok iyi olduğunu belirten Karatatar, "İlçemiz en güzel günlerini yaşıyor. Ağaçlarımız sanki gelinlik giymiş gibi çiçeklerle donatılı. Hava güzel. Bol kirazımız olsun istiyoruz. Misafirlerimizin hepsini Eldivan'a bekliyoruz." dedi.

Eldivan kirazının genel olarak sanayiye gittiğini, sofralık kirazın az olduğunu dile getiren Karatatar, şunları kaydetti:

"Şu anda kirazlarımız çiçekte. Birkaç gün sonra hem çürümemesi için hem de kiraz sineği için mücadele başlayacaktır. Tarım Müdürlüğümüz bu konularda çalışmalar yapıyor. Kiraz sineğinin ne zaman çıkacağını tespit etmek için tuzaklar çiftçilere dağıtılıyor, bahçelere takılıyor. Bahçelerde kiraz sineği çıkmaya başladığı an ilaçlamanın da başlaması gerekiyor. Çünkü bir sinek binlerce meyveye yumurtlayıp binlerce meyvenin zayi olmasına sebep oluyor."

Doğa fotoğrafçısı Emre Gümüş de baharın gelmesiyle doğanın tekrar canlanmaya başladığını vurguladı.

Özellikle ilkbaharda ağaçların çiçek açmasının kendileri için güzel manzara yakalamak adına güzel fırsat olduğunun altını çizen Gümüş, "Eldivan'da ilkbaharın gelmesiyle ağaçlar beyaza büründü yine. Biz de doğaseverler olarak fotoğraflıyoruz. Doğanın güzelliklerini fotoğraflayarak insanlara tabiatın, doğanın ne kadar güzel olduğunu göstermek de bize ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların sık sık doğayla bir araya gelmesinin önemine değinen Gümüş, birçok güzelliğin doğada kendilerini beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Çankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteğiÇankırı Belediyesinden esnafa billboardlarda ücretsiz reklam desteği
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:28
Öğle
12:47
İkindi
16:40
Akşam
19:56
Yatsı
21:31

Çankırı Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Seda Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Bizim Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Derman Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.