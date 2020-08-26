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Eldivenli hırsızlar 6 bin TL parayı poşete koyarak kayıplara karıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri’de, dükkan sahibinin olmadığı bir sırada girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL’yi poşete koyarak kayıplara karışan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dükkan sahibinin olmadığı sırada maskeli ve eldivenli iki hırsız girdikleri markette doğruca kasaya yöneldi.

Kayseri’de, dükkan sahibinin olmadığı bir sırada girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL’yi poşete koyarak kayıplara karışan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dükkan sahibinin olmadığı sırada maskeli ve eldivenli iki hırsız girdikleri markette doğruca kasaya yöneldi. Marketten bir poşet alan hırsızlar, açtıkları kasadaki 6 bin TL parayı avuç avuç poşete doldurdu.
Hırsızlık anında saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlar kayıplara karıştı. Market sahibinin yaptığı ihbar sonrasında polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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