YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

02.02.2021 20:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere (Darıcı) köyünde, elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Simav’a 24 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü sakinlerinden Mehmet ve Aynur Akkuş çiftinin 3’üncü çocuğu olan Sergen Akkuş (10) ucu açık kabloyu elektrik prizine takması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere (Darıcı) köyünde, elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Simav’a 24 kilometre uzaklıktaki Yeşildere köyü sakinlerinden Mehmet ve Aynur Akkuş çiftinin 3’üncü çocuğu olan Sergen Akkuş (10) ucu açık kabloyu elektrik prizine takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akkuş hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:00
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

DPÜ’de ’Keramika Zirve Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

DPÜ’de ’Keramika Zirve Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu

Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu

KSBÜ’den toplum yararına projeler

KSBÜ’den toplum yararına projeler

Toy’dan esnaf ziyareti

Toy’dan esnaf ziyareti

Tecrübeli golcü Alican Tez, Kütahyaspor’da

Tecrübeli golcü Alican Tez, Kütahyaspor’da

Kütahya’da kanalizasyon hattı çalışmaları

Kütahya’da kanalizasyon hattı çalışmaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.