Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Örümce Köyünde ikamet eden Muhammed Gazi Y. (3), elektrik priziyle oynadığı esnada akıma kapıldı. Elektrik akımına çarpılan çocuğu fark eden ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed Gazi Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



