YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu

Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu

07.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, yüksek gerilim hattına teması sonucu vücudunda ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan çocuğun bacağından, omuz ve kol bölgesine cilt nakli yapıldı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, yaylada elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isterken yere sarkan yüksek gerilim hattına kolunun temas etmesiyle ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Horasan ilçesinin Sekman Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki B.D, yaklaşık 2 ay önce ağabeyiyle hayvanları otlatmak için köylerinin yaylasına çıktı.

Yaylada elektrik akımına kapılan ineği gören çocuğun sağ kolu, ağabeyinin yardım istemesi üzerine koşarak hayvanın yanına gittiği sırada yüksek gerilim hattı kablosuna temas etti.

Akıma kapılan ve göğsü, karnı, sağ kolu ile vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan çocuğa, ağabeyi olay yerinde üzerine toprak atarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan B.D, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

- İyileşip evine döneceği günü bekliyor

Yaklaşık 55 gündür tedavisi süren çocuk, iyileşip evine gideceği günü bekliyor.

Baba Mehmet Zeki D, AA muhabirine, oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Olayda ineğin telef olduğunu ifade eden baba, "Hemen ağabeyi kardeşini toprağa gömmüş. İlk müdahalenin ardından bize haber verdi." dedi.

Mehmet Zeki D, bu tarz olayların yaşanmaması için yetkililerin yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelerde sık sık kontrollerde bulunmasını istedi.

- Bacaktan omuz ve kol bölgesine cilt nakli yapıldı

14 yaşındaki B.D ise bir an önce iyileşeceği günü beklediğini belirterek, "Dağda, merada abimle hayvan otlatıp çobanlık yapıyorduk. Abimden uzak bir alandaydım. İnek akıma kapılınca abim yardıma çağırmıştı. Koşarak gittim ve yere sarkan kablo omuzuma değince akıma kapıldım. Elektrik kablosunu görememiştim." diye konuştu.

Yaşadığı olayı unutmadığını aktaran B.D, "Olay aklımdan hiç çıkmıyor, halen etkisinden kurtulamadım, gece uyurken rüyalarıma geliyor." ifadesini kullandı.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da akıma kapılması sonucu göğsü, karnı ve ayaklarında ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan çocuğu yaklaşık 2 aydır yakından takip ettiklerini, medikal ve cerrahi tedavi uyguladıklarını aktardı.

B.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve erken müdahale sayesinde sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Ceylan, hastanın bacaktan omuz ve kol bölgesine cilt nakli yapıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğulduAras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu
Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan olduTopçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anahtar Kelimeler:
yüksek gerilim hattı

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:12
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:30
Yatsı
21:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Fırat Eczanesi
Palandoken
Asya Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.