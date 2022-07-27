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Elektrik akımına kapılıp kollarını ve bacağını kaybeden hasta kol nakli bekliyor

27.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Silivri ilçesinde boyadığı trafoda akıma kapılarak kollarını ve bir bacağını kaybeden Faruk Yağmur, kol nakli olabilmek için destek istiyor - Tekirdağ'da yaşayan Yağmur: - "Hiçbir şey yapamıyorum. El ve kol nakli olursam kendi ihtiyaçlarımı görebilirim"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - İstanbul'un Silivri ilçesinde trafoyu boyadığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu kollarını ve bir bacağını kaybeden Faruk Yağmur, kol nakliyle hayata tutunmak istiyor.

Tekirdağ'da yaşayan Yağmur (31), yaklaşık 11 ay önce Silivri'de boyamaya gittiği trafoda akıma kapıldı. Yağmur, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 ay tedavi gördü.

Kollarını dirsekten, bir bacağını diz kapağının altından kaybeden ve sağ ayağı zarar gören Yağmur, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kol nakli olmak istiyor.

Faruk Yağmur, AA muhabirine, çalıştığı firmada ilgililerin kendisine, işe başlamadan önce trafoda elektriği kestiklerini söylediklerini ifade etti.

Ancak çalıştığı esnada akıma kapıldığını anlatan Yağmur, "Bize elektriğin olmadığını söyledikleri için biz de çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan çok kısa süre sonra oldu her şey. Bir anda elektrik akımına kapıldım. O an öldüm zannettim." dedi.

Yağmur, akıma kapıldıktan 4 gün sonra hastanede gözünü açtığını belirterek şöyle devam etti:

"Doktorların pek ümidi yoktu. Yüzde 98 benim öleceğimi bekliyorlardı. İki ay boyunca sürekli ameliyat geçirdim. İki kolumu ve bir bacağımı kaybettim. Diğer bacağıma da parça atıldı. Firma hiçbir şekilde bana sahip çıkmadı. İşini yaptığımız belediye ve elektrik firması sahip çıkmadı. Annem yaşlı olduğu için bakımıma sadece abim yardımcı olabiliyor. Abim hem çalışıyor hem de bana bakıyor. Hem işe gidip hem de bana bakması zor oluyor."

- Hukuk mücadelesi başlattı

Yağmur, olayla ilgili çalıştığı firmaya dava açtığını ve ilk duruşmanın yapıldığını söyledi.

Mahkemede hakkını aramaya devam edeceğini vurgulayan Yağmur, "İkinci davamız ekim ayında olacak. Mahkeme sonucu ne olur bilemiyorum ama biz hukuken hakkımızı arayacağız. İnşallah hukuki süreci kazanırız. Uzuvlarımı kaybettim ve bu şekilde yaşamak gerçekten zor. Ellerim yok, ayağım yok, hiçbir işimi kendim yapamıyorum. Biri yanımda olmadan bir şey yapamıyorum. Tamamen yatağa bağımlıyım." diye konuştu.

- "Kol nakli olabilirsem hayatım kolaylaşır"

Yağmur, kol nakli olabilirse hayatının değişebileceğini dile getirdi.

Bu konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ile görüştüklerini aktaran Yağmur, "Daha önce kol nakli yapmışlar. Biz de hastaneyi arayıp görüştük. Gelip doku örneği vermemizi istediler. Maddi sıkıntılarımızdan dolayı şu anda gidemiyoruz. Hastaneye gidebilsek bizim için iyi olurdu, belki bir fırsatımız olabilirdi. Kol nakli olabilirsem hayatım kolaylaşır. Hiçbir şey yapamıyorum. El ve kol nakli olursam kendi ihtiyaçlarımı görebilirim." ifadesini kullandı.

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