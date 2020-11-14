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Elektrik besleme hatlarının birinci etabında sona gelindi

BİLECİK HABERLERİ  | 14.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy beldesinde yapımına başlanan elektrik besleme hat çalışmalarının birinci etabında sona gelindi.Belde merkezi ile Sarmaşık Mahallesi arasında yapımına başlanan elektrik besleme hat çalışmalarının birinci etap çalışmaları Belediye Başkanı Mustafa Yaman yerinde inceledi.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde yapımına başlanan elektrik besleme hat çalışmalarının birinci etabında sona gelindi.
Belde merkezi ile Sarmaşık Mahallesi arasında yapımına başlanan elektrik besleme hat çalışmalarının birinci etap çalışmaları Belediye Başkanı Mustafa Yaman yerinde inceledi. İncelemeler ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemiz merkezi ile Sarmaşık mahallemiz arasında yapımına başlanan elektrik besleme hat çalışmalarının birinci etabını AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik ile birlikte inceleyip yetkililerden bilgi aldık. Bu hizmetin yapılmasında desteklerinden dolayı Enerji Bakanımız Fatih Dönmez beye, Bilecik İl Müdürümüz Hacı Kadir Aykut beye ve emeği geçen tüm emektarlarımıza beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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