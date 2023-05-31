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Elektrik çarpması sonucu "öldü" sanılan genç sağlığına kavuşuyor

31.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta yerdeki elektrik kablosuna çıplak elle teması sonucu akıma kapılarak bayılan ve ailesinin öldü sandığı genç, ambulans helikopterle getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşuyor.

Malazgirt ilçesinin Bezirhane köyünde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Resul Gözcü, yaklaşık 10 gün önce inşaat halindeki evlerinde çalıştıkları sırada, enerji hattı çekilen yerdeki kabloya çıplak elle teması sonucu akıma kapıldı.

Olay anında baygınlık geçiren ve ailesinin öldü sandığı Gözcü, köylerinin yakınında bulunan Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahale sonrası Gözcü, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak acil yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ellerinden ağır yaralanan Gözcü'nün, Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

"İNSANLAR BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLSUN, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Mehmet Resul Gözcü, AA muhabirine, akıma kapılması sonucu sol el parmaklarının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi.

Olay sonrası babasının kendisini hastaneye kaldırdığını anlatan Gözcü, "Olayla ilgili fazla bir şey hatırlamıyorum. Doktorlar parmaklarımın derin şekilde patladığını söyledi. 15-20 gün daha hastanede kalacağım. İnsanlar biraz daha dikkatli olsun, ölümden döndüm." dedi.

"BABAM 'ÇABUK GELİN KARDEŞİNİZİ ELEKTRİK ÇARPTI, ÖLMÜŞ' DEDİ"

Gencin ağabeyi Doğan Gözcü ise kardeşinin başına gelen üzücü olayın etkisinde kaldıklarını, gelen bağrışmalar üzerine eve koştuklarını belirtti.

Yaşanan olayı anlatan Gözcü, "Babam, 'çabuk gelin kardeşinizi elektrik çarptı, ölmüş' dedi. Koşa koşa gittik, baktığımızda biz de ölmüş sandık. Vücudundan dumanlar çıkıyordu. Önce üzerine toprak attık ama kendine gelmedi, sonra arabayla hastaneye götürdük. Yolda giderken canlanır gibi oldu. Hastaneye gittikten sonra hemen müdahale ettiler." diye konuştu.

Kardeşinin vakit kaybedilmeden helikopterle hastaneye yetiştirilmesinin önemine değinen Gözcü, "Babam ve kardeşlerim evdeki bir makineyle betonu eziyorlardı, kardeşimin eli ve elbiseleri ıslaktı, yerdeki makinenin kablosuna çıplak elle temas edince akıma kapılıyor." ifadesini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin. Bir yandan ambulans helikopter bir yandan da sağlık hizmetlerinin mükemmel olması bizi çok sevindirdi." diyen Gözcü, şehir hastanesindeki tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"EL PARMAKLARI İÇİN CERRAHİ İŞLEM GEREKEBİLİR"

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da elektrik akımına kapılması sonucunda sol elinde ve özellikle parmaklarında 3. derece derin yanıklar oluşan Mehmet Resul Gözcü'yü yakından takip ettiklerini belirterek, "Medikal ve pansuman tedavilerine başladık. El parmakları için cerrahi işlem gerekebilir, ilerleyen süreçte yeniden durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

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