Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedi, OEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sadıkbey Mahallesi’nde bir kedi mahallede bulunan sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için elektrik direğine çıktı.

Yaklaşık 54 metre yüksekliğindeki direkten tekrar inemeyen kedi, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri kedinin kurtarılması için 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) ekipleri yönlendirildi. Ekipler direğin bulunduğu sokağın elektriklerini keserek, olası bir kazanın önüne geçti.

Daha sonra ekipler vinç yardımı ile kedinin bulunduğu yüksekliğe çıktı. Kedi OEDAŞ görevlisinin kucağında yere indirildi. İtfaiye eri kediyi, köpeklerin bulunmadığı bir evin avlusuna bıraktı.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Koç, sabah saatlerinde kalktığında sokakta bulunan direğin üzerinde kedi olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Koç, "Kediyi indirmek için seslendik ama kedi inmek için başarılı olamadı. Sürekli çaresiz bir şekilde miyavlıyordu. Bizde 112 acil çağrı merkezini aradık. Yardım istedik. İtfaiye ve elektrik işletmesinden görevliler geldi. Kediyi kurtardı. Tahminimize göre sokakta bulunan köpeklerden kaçmak için direğe çıktı. Çünkü buralarda iki tane köpek dolaşıyordu. Kedinin kurtarılmasına sevindik. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

