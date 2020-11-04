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Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 18:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yeni dikilen elektrik direğine çıktığı esnada elektrik tellerine çarpan işçi, dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yeni dikilen elektrik direğine çıktığı esnada elektrik tellerine çarpan işçi, dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni konulan elektrik direğinin çevrilmesi sırasında yanlışlıkla elektrik tellerine dokunan işçi Turan D. (22), dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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