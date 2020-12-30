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Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: 1 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 30.12.2020 23:12 | Son Güncelleme

Isparta’da kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarparak yan yattı.

Isparta’da kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Davraz Mahallesi 105. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 32 YR 815 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü M.K.’yı araçtan çıkartarak, ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, elektrik direği ve yan yatan araç yoldan kaldırıldı.

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