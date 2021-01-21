YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

21.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kara saplanan tır nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Olay, Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kara saplanan tır nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Devrek yolu caddesinde yaşandı. Ara sokağa girmeye çalışan bir tır yol kenarında biriken karlardan dolayı kayarak elektrik direğine çarptı. İleri ve geri manevra yapamayan tır bir süre trafiğin akışını engelledi. Tır şoförünün zor anlar yaşadığı olay sonrası caddede uzun süre araç kuyrukları oluştu. Çevredeki esnaf ve polis ekiplerinin yardımlarıyla tır hareket ederken ulaşım da yeniden açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Köy muhtarı traktörle yolları açtı

Köy muhtarı traktörle yolları açtı

BEÜ’den Pandemi sürecinde eğitim uygulamaları söyleşisi

BEÜ’den Pandemi sürecinde eğitim uygulamaları söyleşisi

Anadolu Gençlik Derneği’den GMİS’e taziye ziyareti

Anadolu Gençlik Derneği’den GMİS’e taziye ziyareti

Kdz. Ereğli’de kar kütleleri kaldırılıyor

Kdz. Ereğli’de kar kütleleri kaldırılıyor

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.