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“Elektrik Enerjisi Tedariği Protokolü” imzalandı

MALATYA HABERLERİ  | 30.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş arasında “Elektrik Enerjisi Tedariği Protokolü” imzalandı.MTSO salonunda imzalanan protokole, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilisi Kaan Uğurlu katıldı.MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Mart ayından bu zamana kadar yaşanan korona virüs salgını sürecinde sosyal hayatta olduğu kadar üretim ve iş hayatında da ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, iş insanlarının biraz daha yükünü hafifletmek ve onlara katkıda bulunmak adına bu protokolü imzaladıklarını ifade etti.“3 milyona yakın karımız olmuştu"“Geçmiş dönemde organize sanayi bölgemizde elektrik firmalarının, Dağıtım A.Ş firmalarının tamamından fiyat teklifi atmıştık” diye konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Neticede hemşehrimiz olan Ahmet Çalık’a ait olan Aras Elektrik Perakende A.Ş’nin Organize Sanayi Bölgemizde en uygun fiyata elektrik fiyatı vermesi sonucunda 2 Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 milyona yakın karımız olmuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş arasında “Elektrik Enerjisi Tedariği Protokolü” imzalandı.
MTSO salonunda imzalanan protokole, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilisi Kaan Uğurlu katıldı.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Mart ayından bu zamana kadar yaşanan korona virüs salgını sürecinde sosyal hayatta olduğu kadar üretim ve iş hayatında da ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, iş insanlarının biraz daha yükünü hafifletmek ve onlara katkıda bulunmak adına bu protokolü imzaladıklarını ifade etti.

“3 milyona yakın karımız olmuştu"
“Geçmiş dönemde organize sanayi bölgemizde elektrik firmalarının, Dağıtım A.Ş firmalarının tamamından fiyat teklifi atmıştık” diye konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Neticede hemşehrimiz olan Ahmet Çalık’a ait olan Aras Elektrik Perakende A.Ş’nin Organize Sanayi Bölgemizde en uygun fiyata elektrik fiyatı vermesi sonucunda 2 Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 milyona yakın karımız olmuştu. Diğer fiyatların tam altında bir fiyat almıştık. Yine bu şekilde teklif ve görüşmelerimizi devam ettirdik. Bugün de bizim sanayi esnafımızın haricinde çarşı esnafımızın ve diğer iş insanlarımızın enerji fiyatlarını düşürerek, en azından Covid-19 sürecinde yaşanılan mağduriyetlerin bir kısmını karşılayabilmek adına, kendilerine katkı sağlamak için buradayız. Burada yapılan çalışma sonucunda aldığımız teklifler normalde 527 lirayken Aras AŞ Enerji fiyatını 450 kuruşa kadar düşürmüş oldu. Biz de burada üyelerimize yüzde 17’ye yakın bir katkı sağlamış olduk. Bu da bizim için önemli unsur. Şu anda bu teklif Malatya’daki dağıtım fiyatlarından aldığımız teklifin çok altında bir teklifti. Üyelerimize gerçek indirim vermek de bizim işimiz” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımızın bir nebze yanında olmak isteriz”
Daha sonra söz alan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilisi Kaan Uğurlu ise, “Son zamanda yaşanan pandemi süreci ve esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı problemleri bir nebze anlayıp yanlarında olabilmek adına başkanımızın daveti üzerine çalışmalarımızı yaptık. Esnaflarımızın bir nebze yanında olmak isteriz. Elimizden gelen desteği her zaman vermek istediğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Aras Elektrik Dağıtım AŞ arasında “Elektrik Enerjisi Tedariği Protokolü” imzalandı.

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