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Elektrik giderlerinde yüzde 14’lük düşüş hedefleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 05.01.2021 14:28 | Son Güncelleme

Erzurum 1.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi hazırladığı ‘Elektrik Enerjisi Nakil Hattı’ projesiyle, yatırımcıların elektrik faturalarında yüzde 14’lük bir indirim hedefliyor.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ‘Erzurum 1.Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Enerjisi Nakil Hattı’ projesinin sözleşmesi imzalandı.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç arasında imzalanan 6,8 milyon liralık projenin 18 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2,5 milyon TL destek sağlanacak olan çalışmada Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan firmaların mevcut tedarik şirketinin dağıtım sistemindeki arızalardan etkilenmemesi, üretimlerine kesintisiz devam etmeleri ve daha uygun maliyetle elektrik enerjisine ulaşmaları sağlanacak.
Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Erzurum 1, OSB’deki firmaların elektrik giderlerinde ortalama yüzde14’lük bir azalma olmasını beklediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, “Firmalarımızın üretim maliyetlerinin düşürülerek rekabet güçlerinin artırılması en büyük arzumuz. Projemizle bunu sağlayacağız” dedi.

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