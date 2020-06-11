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Elektrik hattına dolanan uçurtma yangın çıkardı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.06.2020 22:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesi’nde elektrik hattına dolanan uçurtma yangına sebep oldu.

Elektrik hattına dolanan uçurtma yangın çıkardı

Muğla’nın Yatağan ilçesi’nde elektrik hattına dolanan uçurtma yangına sebep oldu. Kuru ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay Muğla’nın Yatağan İlçesi Yeni Mahalle 725 Sokak’ta meydana geldi. Arazi içerisinden geçen elektrik tellerine dolanan uçurtmanın ark yapması sonucu yangın çıktı. Kuru ot yangınının 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Elektrik hattına dolanan uçurtma yangın çıkardı

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