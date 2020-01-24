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Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Tekirdağ’da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinde patlamalar yaşandı. Adeta havai fişek gibi patlayan ve etrafa kıvılcımlar saçan teller, işlek caddede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yanan teller koparak caddeye savruldu.
Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, yetkililer anında olaya müdahale etti.

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