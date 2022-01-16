YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu

16.01.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanlığına Frekans Mühendisler Platformu'nun adayı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu seçildi.

Frekans Mühendisler Platformu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sağıroğlu'nun seçim sonrası meslektaşlarına hitap ettiği videoya yer verildi.

Sağıroğlu, yaptığı konuşmada, elektrik mühendisleri mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkma konusunda gösterilen zafiyetlerin üzerine gitmek için yeni projeler hazırladıklarını belirterek, "Pek çok yeni projeyle Elektrik Mühendisleri Odamızın çalışmalarını geleceğe taşımak için söz verdik. Bundan sonraki süreçte de bu sözlerimizin arkasında durarak odamızı mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkan siyaset üstü bir anlayışla yönetmeye talip olduk. Bundan sonra da bu söylemlerimizi eylemlere dönüştürerek hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Frekans Mühendisler Platformu internet sitesinde yer alan "Yeni bir başlangıç: 16 Ocak" başlıklı duyuruda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bizim bir idealimiz var. Üyelerimizin ve mühendislerimizin sorunlarına odaklanan, çözüm odaklı, üyesine değer veren, odasına gitmekten çekinmeyen, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip, ötekileştirmeyen, mesleğimize ve odamıza sahip çıkan ve bunları geleceğe taşıyan bir yönetim anlayışını odamıza yerleştirmeyi hedefliyoruz. Meslektaşlarımızın bugüne kadar duyuramadığı sesine ses, duygularına tercüman, yapmak istediklerine ortam ve kangren olan sorunlarına çözüm olmaya geliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdıAnkara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.