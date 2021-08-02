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Elektrik santrallerine 327 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

02.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapasite mekanizması kapsamında haziran ayı için en yüksek ödeme 26,3 milyon lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 40 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 327 milyon 525 bin 394 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 327 milyon 525 bin 394 lira ödenecek.

En yüksek ödemeler 26 milyon 290 bin 92 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 330 bin 216 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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