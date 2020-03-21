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Elektrikçiler Odası, üye esnafların işyerlerini dezenfekte etti

ADANA HABERLERİ  | 21.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçesinde Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanlığı tarafından oda üyesi esnaflar işyerlerinde ziyaret edilerek koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Oda Başkanı Hakan Sağmen oda üyesi yaklaşık 250 elektrik ve elektronik işi ile uğraşan esnafı ziyaret ederek hem üyelerini hem de vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyardı.Başkan Sağmen Koronavirüs Salgınına karşı işyerlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştireceklerini belirterek salgına karşı hem esnaf hem de vatandaşların kişisel hijyen ve virüsten korunma önlemlerini almaya davet etti.Koronavirüs salgınına karşı dezenfektan çalışmaları için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının el ele vererek tek vücut halinde dezenfektan çalışması ve virüsten korunmaya yönelik hizmet verdiğini ve bu süreçte Kozan Elektrikçiler Odası olarak hem Kozan hem de Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda destek vermenin kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Başkan Hakan Sağmen;“Kozan Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanlığı olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Koronavirüs’e karşı odamız üyesi işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıyoruz.

Adana’nın Kozan İlçesinde Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanlığı tarafından oda üyesi esnaflar işyerlerinde ziyaret edilerek koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Hakan Sağmen oda üyesi yaklaşık 250 elektrik ve elektronik işi ile uğraşan esnafı ziyaret ederek hem üyelerini hem de vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyardı.
Başkan Sağmen Koronavirüs Salgınına karşı işyerlerinde dezenfektan çalışması gerçekleştireceklerini belirterek salgına karşı hem esnaf hem de vatandaşların kişisel hijyen ve virüsten korunma önlemlerini almaya davet etti.
Koronavirüs salgınına karşı dezenfektan çalışmaları için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının el ele vererek tek vücut halinde dezenfektan çalışması ve virüsten korunmaya yönelik hizmet verdiğini ve bu süreçte Kozan Elektrikçiler Odası olarak hem Kozan hem de Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda destek vermenin kendileri için bir görev olduğunu kaydeden Başkan Hakan Sağmen;“Kozan Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanlığı olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Koronavirüs’e karşı odamız üyesi işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Elimizden geldiğince üyelerimizin sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde hizmet vermesini, vatandaşlarımızı bilinçlendirme amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz gayet memnun ve hoşnutlar. Malum ülkemizin tamamında böyle bir salgın bulunduğundan dolayı resmi kurumlarımızın yanında olmamız gerektiğini düşündük. Sadece belediyelerimiz bunlarla etkili bir şekilde mücadele ediyorlar ama bazı yerlerde eksik kalabilirler. Bizlerde bu eksiklikleri kapatmaya karar verdik. Bu süreçte vatandaşlarımızı ve üyelerimizi tokalaşmamaya, işleri olmadığı zaman dışarı çıkmamaya, maske kullanmaya, işyerlerinde kolonya ikramında bulunmaya, kapı ve pencerelerini dezenfektanlar ile temizlemeye davet ediyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyalım, evde kalalım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara evde kalın çağrısına uymaya davet eden Oda Başkanı Hakan Sağmen; “Tüm vatandaşlarımıza bütün elektrikçi esnaflarımız bir telefon kadar yakındır. Kontörleri yüklenir, elektrik arızaları giderilir. Bir telefon kadar tüm esnaflarımız vatandaşlarımıza yakındır lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım” diye konuştu.
İletişim sektöründe hizmet veren Cihangir Özdemir; “Halkımız devletimiz hep beraber el ele vererek bu salgını yeneceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Tokalaşmamak, şakalaşmamak lazım. Öksüren varsa dışarı çıkmasın. Bu halk bunu yener Allah’ın izniyle yenecekler inşallah. Bu konuda herkes birbirine yardımcı olursa bu sorunda çözülecek inşallah” şeklinde ifade etti. Hem vatandaşlarımızın hem de kendimizin koronavirüse karşı korunması lazım” dedi.
İşyerleri dezenfekte edilen esnaflardan Mustafa Bal; “Tüm müşterilerimize ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımıza eldiven ve maske kullanmayı tavsiye ediyoruz” diye kaydetti.

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