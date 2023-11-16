YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Elektrikli araç sektörü Bursa'daki fuarda buluştu

Elektrikli araç sektörü Bursa'daki fuarda buluştu

16.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri Ekipman ve Donanımları Fuarı (Go Green Türkiye 2023) Bursa'da kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneğinin (TEHAD) destekleriyle düzenlenen fuarda, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkardı.

Fuarda, otomobil, motosiklet, bisiklet, skuter, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modellerinin yanı sıra akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair öne çıkan ürünler sergileniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, fuarın açılışında, dünyada elektrikli araçlara dönüşün hızlı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Elektrikli araçların da tıpkı internet gibi yeni ekosistemin en önemli dinamiği haline geldiğini anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

"Düşük menzil nedeniyle rafa kaldırılan projeler bugün gelişen pil teknolojisi, artan kullanım ömürleri ve sunduğu konforla tüketiciler için çok daha cazip hale geliyor. Tıpkı 1990'lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte internet kullanımındaki artış gibi elektrikli araç pazarı da katlanarak büyüyor. Elektrikli taşıtlar piyasaya hakim oldukça hem mevcut yan sanayi ortadan kalkacak. Yerine yeni ürün ve hizmetler gelecek. Hem de sektörde çalışanların bilgi ve becerileri büyük ölçüde değişecektir. Otomotiv endüstrisinde ancak bu değişimi başaranlar ayakta kalacaktır. Bizim de bu değişim karşısında kamu, özel sektör, üniversite iş birliğinde hareket etmemiz ve stratejik yatırımlara yönelmemiz, insan kaynağımızı bu yönde geliştirmemiz artık tercihten öte bir zorunluluk haline gelmiştir."

TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram da "Yeşil Bursa"ya böyle bir fuarın çok yakıştığını kaydetti.

Bayram, fuarın ilerleyen yıllarda da büyüyerek düzenlenmesini arzu ettiklerini belirterek, "Yeşil bir ulaşıma doğru hızla gidiyoruz. Elektrifikasyonun tüm dünyada hızlıca arttığını ve dünya devletlerinin de bu noktada çok hızlı adımlar attığını, yarış halinde olduklarını görüyoruz. Türkiye de bu yarışın içerisinde ve ciddi noktada ilerliyoruz. Ülkemizin inanılmaz bir potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 28 Kasım'da sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da yağmur suyuna kalıcı çözüm yatırımlarıSamsun’da yağmur suyuna kalıcı çözüm yatırımları
Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildiEskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi
Erciyes’te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatıErciyes’te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
Anahtar Kelimeler:
Bursa elektrikli araç fuar

Bursa Namaz Vakitleri 16 Kasım Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:53
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Perşembe

Çiğdem eczanesi
Iznik
Mavi eczanesi
Inegol
Sanem eczanesi
Kestel
Doğumevi merkez eczanesi
Osmangazi
Derman eczanesi
Mustafakemalpasa
Aksoy eczanesi
Mudanya
Yalçin eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.