Elektrikli araç sektörü Bursa'daki fuarda buluştu

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneğinin (TEHAD) destekleriyle düzenlenen fuarda, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkardı.

Fuarda, otomobil, motosiklet, bisiklet, skuter, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modellerinin yanı sıra akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair öne çıkan ürünler sergileniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, fuarın açılışında, dünyada elektrikli araçlara dönüşün hızlı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Elektrikli araçların da tıpkı internet gibi yeni ekosistemin en önemli dinamiği haline geldiğini anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

"Düşük menzil nedeniyle rafa kaldırılan projeler bugün gelişen pil teknolojisi, artan kullanım ömürleri ve sunduğu konforla tüketiciler için çok daha cazip hale geliyor. Tıpkı 1990'lı yıllardan günümüze kadar geçen süreçte internet kullanımındaki artış gibi elektrikli araç pazarı da katlanarak büyüyor. Elektrikli taşıtlar piyasaya hakim oldukça hem mevcut yan sanayi ortadan kalkacak. Yerine yeni ürün ve hizmetler gelecek. Hem de sektörde çalışanların bilgi ve becerileri büyük ölçüde değişecektir. Otomotiv endüstrisinde ancak bu değişimi başaranlar ayakta kalacaktır. Bizim de bu değişim karşısında kamu, özel sektör, üniversite iş birliğinde hareket etmemiz ve stratejik yatırımlara yönelmemiz, insan kaynağımızı bu yönde geliştirmemiz artık tercihten öte bir zorunluluk haline gelmiştir."

TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram da "Yeşil Bursa"ya böyle bir fuarın çok yakıştığını kaydetti.

Bayram, fuarın ilerleyen yıllarda da büyüyerek düzenlenmesini arzu ettiklerini belirterek, "Yeşil bir ulaşıma doğru hızla gidiyoruz. Elektrifikasyonun tüm dünyada hızlıca arttığını ve dünya devletlerinin de bu noktada çok hızlı adımlar attığını, yarış halinde olduklarını görüyoruz. Türkiye de bu yarışın içerisinde ve ciddi noktada ilerliyoruz. Ülkemizin inanılmaz bir potansiyeli var." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 28 Kasım'da sona erecek.

