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Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşen 76 yaşındaki kadın yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Ayşe Fatma Demiral (76) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsü cadde üzerinde dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak devrildi.

Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşen 76 yaşındaki kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Ayşe Fatma Demiral (76) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsü cadde üzerinde dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı

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