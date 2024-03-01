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Elektrikli otomotiv sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak kurs başladı

İHA İHA
01.03.2024 14:31
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Samsun’da elektrikli otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda açılan kurs ile 21 kişiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) tarafından ’Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi ve Sertifikasyonu’ verilecek.

İş garantili kursu tamamlayan kursiyerler sanayideki elektrikli otomotiv sektöründeki iş yerlerinin teknik servislerinde görev alacak.
Samsun’da elektrikli araç sektöründen gelen nitelikli insan ihtiyacı sebebiyle OMÜ ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları (SOYS) Derneği arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde özel olarak 21 kursiyer seçildi. Bu kursiyerler OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda(MYO) öğretim görevlileri tarafından 6 ay süre boyunca eğitim alacak. Başarılı olan kursiyerler OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından sertifikalandırılacak. İş garantili kurs sonunda kursiyerler otomotiv sektöründe iş sahibi olacak.

"MODEL BİR ÇALIŞMA"

Program hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Elektrikli araç tamiri ve AR-GE çalışmasının altyapısını oluşturacak bir projenin başlangıç günü. Yaptığımız bir protokol ile Türkiye’deki ve dünyadaki elektrik araç sektöründeki gelişmeleri dikkat almak suretiyle sektörün nitelik insan ihtiyacını karşılamak için bir eğitim programı yapıldı. Burada arzu edilen şey sektörde ihtiyaç duyulan ustanın, müşterinin malının üzerinde ya da canını tehlikeye atmak suretiyle kendi kendine gelişen teknolojiyi anlama çabasının önüne geçmektir. Akademideki beceri ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan üzerinde bir değerlendirme yapıldı. Bunu geliştirmek üzere de bir eğitim programı düzenlendi. 96 saatlik bir eğitim programı. OMÜ’nün Sürekli Eğitim Merkezince sertifikalandıracak ve sektörde iş garantili olarak tanımladığımız nitelik insan yetiştirmek için yapılan bir çalışma. Eğitim programı yaklaşık 6 ay sürecek. Bir kısmı eğitim, bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise on-line olarak gerçekleştirilecek ama eğitim daha önemlisi sektörde uygulama yapması anlamlıdır. Üniversite ile sanayinin iç içe geçtiği belki de model olarak tanımlanabileceği bir çalışmanın başlangıcıdır" dedi.

"TEKNİK SERVİLERDE GÖREV ALACAKLAR"

Yeşilyurt Demirçelik MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldız, "Bu kurs kapsamında 21 kursiyerimizi yaklaşık 16 hafta burada, son 24 saat dışarıda olmak üzere, başka atölye ve eğitim mekanlarında kullanmak suretiyle bunlar servislerimiz ve SAMULAŞ’ın da atölyesini kullanmak üzere bir kurs maratonunu tamamlayacağız. Tabii, bu kurs kapsamında sınavlar yapılacak. Bu kursiyer OMÜSEM tarafından sertifikalandıktan sonra sanayide ihtiyaçları karşılamak üzere SOYS Derneği üyelerimizin teknik servilerinde görev alacaklar. Buradaki kursiyerlerimiz bizim öğrencilerimiz değil. Ustalık belgesi olan, özelliklede yetkili servilerin distribütörleri tarafından kabul görmüş kişiler" diye konuştu.

"FOSİL YAKITTAN ARTIK ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİYORUZ"

Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Koçak, "Elektrik araçlara teknik elaman yetiştirmek için bir kurs programı başlattık. Bildiğiniz üzere fosil yakıttan artık elektrikli araçlara geçiyoruz. Fakat bunlara bakım yapacak teknik elemanımız yoktu. Üniversitemiz de bize destek verdi. Bugün 96 saatlik bir programın başlangıcı yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Üniversite-sanayi iş birliği doğrultusunda imzalanan anlaşmayla; otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik ‘Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi ve Sertifikasyonunu’ verilecek.

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