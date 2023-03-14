YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Elektrikli sobadan yangın çıktı, odada uyuyanlar son anda kurtuldu

Elektrikli sobadan yangın çıktı, odada uyuyanlar son anda kurtuldu

14.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında odada uyuyanlar son anda kurtuldu.

Elektrikli sobadan yangın çıktı, odada uyuyanlar son anda kurtuldu

Yangın, sabaha karşı Sırasöğütler Mahallesi 1631 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangının meydana geldiği odada uyuyan aile, alevlerin büyümesiyle uyanıp kendilerini son anda dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında oda ve odadaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulunduKocaeli'de atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulundu
66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi yakalandı
Depremde hayatını kaybeden öğretmen için hüzünlü törenDepremde hayatını kaybeden öğretmen için hüzünlü tören
Anahtar Kelimeler:
Darıca

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:12
Yatsı
20:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.