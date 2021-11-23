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Elektrikte çok zamanlı tarifenin kullanılması tasarruf ve verimlilik sağlayacak

23.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikte çok zamanlı tarifenin kullanılması tasarruf ve verimlilik sağlayacak

Elektrikte çok zamanlı tarifenin etkin şekilde kullanılmasının tüketiciler açısından yüzde 20 ila 30 seviyesinde tasarruf sağlayabileceği ve bu sayede elektrik sisteminin daha verimli şekilde işleyebileceği öngörülüyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları" raporunda, perakende elektrik tarifesinde üç zamanlı fiyatlandırmanın etkin şekilde kullanılmasının elektrik sistemi ve verimlilik üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Rapora göre, enerji dönüşümüyle birlikte yeni elektrik tüketim profilleri ve gerçek elektrik sistemi maliyetlerini, mevsimsel ve bölgesel yansıtacak şekilde çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma stratejilerine ihtiyaç duyuluyor.

Tüketicilerin, fiyatlara göre tüketimlerini başka bir zaman dilimine kaydırmasının elektrik faturalarında tasarruf edilmesinde, elektrik sistemi verimliliğinin artmasında ve karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik öneme sahip olacağı hesaplanıyor.

Son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının, tüketicilerin, elektrik sistemi maliyetlerini yansıtan fiyat sinyallerine göre hareket etmesini sağlayacak şekilde olması gerektiği vurgulanan rapora göre, tüketicilerin gönüllü olarak elektrik tüketim saatlerini belirlemeyebilmesinin, piyasada oluşan elektrik fiyatlarına göre tüketimini kaydırabilmesinin, verimlilik ve tasarruf açısından fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Son kullanıcı fiyatlandırmasında mevsimsel ve bölgesel farklılıklarının göz önünde bulundurulması ve tüketicinin bilinçlendirilmesinin talep tarafı katılımında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

SHURA'ya göre, iyi tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife tasarımları, elektrik tüketiminin, karbondioksit emisyon yoğunluğunun ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırılmasını teşvik edebilir. Talebin kaydırılmasıyla birlikte yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha düşük maliyetlerle sağlanması desteklenebilir, yeni fiyatlandırma ve tarifelerle şebeke kısıtları azaltılabilir.

Bunlarla birlikte, piyasa fiyatlarına dayalı, çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma için tüm tüketicilerin orta ve uzun vadede akıllı sayaç kullanmasına ihtiyaç duyuluyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktör Vekili Hasan Aksoy, rapora ilişkin AA muhabirine, talep tarafı katılımıyla tüketicinin sürece dahil olması gerektiğini belirterek, "Tüketicilerin bir şekilde oyuna sokulması gerek. Tüketici tedarikçiden çok zamanlı tarifeyi tercih etmeli." dedi.

Çok zamanlı tarifeyle yüzde 20-30 tasarruf sağlanabileceğini dile getiren Aksoy, tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesinin kritik olduğunu kaydetti.

Aksoy, çok zamanlı tarifenin yaygın ve etkin olarak kullanılmasıyla tüketicinin tasarruf etmesinin yanı sıra elektrik sisteminin de daha verimli şekilde işlemesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

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