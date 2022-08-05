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"Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt'ta" kampanyası tekrar başladı

05.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt'ta" kampanyası tekrar başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, teknolojiseverlerin talebi üzerine "Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt’ta" kampanyasını tekrar başlattı.

MediaMarkt açıklamasına göre, tabletlerden akıllı telefonlara, kahve makinelerinden robot süpürgelere kadar pek çok kategoriden çeşitli ürünler kampanyaya dahil edildi. 8 Ağustos’a kadar MediaMarkt mağazalarında, "mediamarkt.com.tr" ve markanın mobil uygulamasında tüketicilere çeşitli ürün kategorilerinde fırsatlar, markanın uzmanlığıyla sunulacak.

Kampanyada öne çıkan fırsatlar şöyle:

"Apple iPad Mini 6.Nesil Wi-Fi 64GB Tablet Starlight 8 bin 999 TL, yanında Samsung Galaxy Fit2 hediyeli Samsung Galaxy S20 FE 128GB Akıllı Telefon 10 bin 999 TL, Bosch Kahve Makinesi 699 TL, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Robot Süpürge 6 bin 799 TL, Delonghi Izgara ve Tost Makinesi 2 bin 499 TL."

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