"Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt'ta" kampanyası tekrar başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, teknolojiseverlerin talebi üzerine "Elektroniğin Yıldızları MediaMarkt’ta" kampanyasını tekrar başlattı.
MediaMarkt açıklamasına göre, tabletlerden akıllı telefonlara, kahve makinelerinden robot süpürgelere kadar pek çok kategoriden çeşitli ürünler kampanyaya dahil edildi. 8 Ağustos’a kadar MediaMarkt mağazalarında, "mediamarkt.com.tr" ve markanın mobil uygulamasında tüketicilere çeşitli ürün kategorilerinde fırsatlar, markanın uzmanlığıyla sunulacak.
Kampanyada öne çıkan fırsatlar şöyle:
"Apple iPad Mini 6.Nesil Wi-Fi 64GB Tablet Starlight 8 bin 999 TL, yanında Samsung Galaxy Fit2 hediyeli Samsung Galaxy S20 FE 128GB Akıllı Telefon 10 bin 999 TL, Bosch Kahve Makinesi 699 TL, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Robot Süpürge 6 bin 799 TL, Delonghi Izgara ve Tost Makinesi 2 bin 499 TL."
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