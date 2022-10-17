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Elektronik aksesuar kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor

17.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik aksesuar kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de başlattığı elektronik aksesuar kampanyası 24 Ekim'e kadar devam ediyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışverişin keyfini sunan marka, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenliyor.

Kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir ve araç şarj cihazlarından bluetooth kulaklıklara, mouse ve klavyelerden farklı kategorilere kadar birçok ürün fırsatlarla sunuluyor.

Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt’ın müzik severler için hayata geçirdiği fırsatlar dikkati çekiyor. Buna göre hem kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren hem de taşınabilir bir ürün olan Philips TAT3217WT bluetooth kulaklık 999 TL’den satılıyor.

Bugün birçok insanın yaşamını kolaylaştıran ürünler arasında yer alan taşınabilir şarj cihazları da MediaMarkt’ın kampanyasında bulunuyor. Baseus Elf taşınabilir şarj cihazı 599 TL’den satılacakken TTEC SmartCharger 2.1A araç şarj aleti ise 129 TL etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.

Kampanyada dikkati çeken diğer ürünler ise mouse ve klavye&mouse setleri oldu. Microsoft bluetooth mouse 309 TL’den, HP 230 kablosuz klavye & mouse kombo set ise 699 TL’den satılıyor.

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