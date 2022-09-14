Elektronik aksesuarlar MediaMarkt'ta kampanyada

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve internet sitesinde başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki çeşitli ürünlerde birbirinden farklı fırsatlar sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül'e kadar devam edecek kampanya ile hoparlörlerde, kulaklıklarda, taşınabilir şarj aletlerinde ve daha birçok kategoriden teknolojik aksesuarlarda avantajlar sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenliyor. Kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir şarj cihazlarından taşınabilir hoparlörlere, bluetooth kulaklıklardan oyuncu aksesuarlarına ve daha birçok kategoride çeşitli fırsatlar yer alacak.

- Müziksiz yapamayanlar için ürünler

Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt'ın müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkati çekiyor. Buna göre hem iç hem de dış mekanlarda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı zamanda kolayca taşınabilen JBL Go 2 Bluetooth hoparlör ve Baseus E2 Bowie True Wireless kulak içi Bluetooth kulaklık özel fiyatlarla satılacak.

Bugün birçok insanın yaşamını kolaylaştıran ürünler arasında yer alan taşınabilir şarj cihazları da MediaMarkt'ın kampanyasında bulunuyor. Baseus Q Pow taşınabilir şarj aleti kampanyada uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Mağazalarında, internet sitesinde ve mobil uygulamasında "İhtiyaçların için kaçırılmayacak fırsatlar" diyen MediaMarkt'ın kampanyasında dikkati çeken bir diğer ürün grubu ise SSD'ler. Sandisk 2.5" 480GB 535MB Okuma 445MB Yazma SSD, 19 Eylül tarihine kadar özel fiyatıyla satılacak.

